مسؤول إيراني: نحقق في أسباب تفجيرات ناقلتي النفط بخليج عمان

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول في مجال الإنقاذ أن السلطات تحقق في سبب التفجيرات التي وقعت في ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزكان، الواقعة جنوب شرقي إيران على مضيق هرمز، القول إن العديد من فرق الخبراء توجهت إلى موقع الحادث.

وأضاف أن الفرق ستعلن نتائج تحقيقاتها قريبا.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن أسفه البالغ وقلقه بشأن الحادث، ودعا دول المنطقة إلى "عدم الوقوع في فخ الذين يستفيدون من عدم الاستقرار في المنطقة".

وقال إن إيران "مستعدة للتعاون الأمني الإقليمي لضمان الأمن بما في ذلك في الممرات المائية الاستراتيجية".