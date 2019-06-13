بالصور- هازارد يستعرض مهاراته تحت أنظار جماهير ريال مدريد

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استعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثُا لصفوف ريال مدريد من تشيلسي الإنجليزي، مهاراته أمام جماهير الملكي خلال حفل تقديمه مساء اليوم الخميس بملعب سانتياجو برنابيو.

واجتاز النجم البلجيكي الفحوصات الطبية بنجاح ووقع على عقود انتقاله للفريق مع رئيس النادي فلورينتينو بيريز قبل تقديمه لجماهير الملكي وللصحفيين.

وشهد تقديم هازارد في البرنابيو حضور الآلاف من جماهير الملكي من أجل تحية اللاعب والترحيب به في مدريد والتقاط الصور التذكرية.

وكان ريال مدريد الإسباني قد اتفق على انتقال صانع ألعاب المنتخب البلجيكي الأسبوع الماضي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لـ5 أعوام.