تخريج الدفعة 15 لبرنامج ماجستير المهن الصحية للتعليم عن بعد

شاركت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، فى تخريج الدفعة ١٥ لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية للتعليم عن بعد، لأول مرة عبر الفيديو كونفرانس

وأكدت هجرس أن البرنامج مشترك بين جامعتى قناة السويس وماسترخت بهولندا وحقق نجاح كبير تنوع فى التخصصات والجنسيات التى يضمها ما يحقق التعاون بين المهن الصحية المختلفة.

وأضافت أن الدفعة الحالية تضم ١٤ خريجا من جنسيات وجامعات مختلفة ويشارك من مصر جامعات قناة السويس، المنصورة، عين شمس، القاهرة والزقازيق، ومن الدول العربية السعودية، الأردن، فلسطين، اليمن والسودان ويشارك من الدول الأجنبية كندا وأستراليا والهند، فى تخصصات الطب ، الصيدلة، التمريض وطب الأسنان.

وأوضحت هجرس أن برنامج تعليم المهن الصحية يتيح لأعضاء هيئة التدريس من التخصصات الطبية كيفية التدريس لطلاب تلك الكليات عن طريق دراسة بناء المناهج وكيفية تقييم الطلاب وطرق التدريس وتقييم البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، بجانب مساعدة عضو هيئة التدريس فى تهيئة المناخ التعليمى المناسب لطلاب القطاع الطبى.