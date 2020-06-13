الرئيس الإيراني: سنعيد كل القيود المتعلقة بكورونا إذا استدعت الضرورة ذلك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن "التزام المواطنين الإيرانيين بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفض خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أنه "سيتم إعادة جميع القيود ذات الصلة إن استدعت الضرورة ذلك".

وشدد روحاني -خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية- على ضرورة الالتزام بالتعلميات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منوها بأن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كان أمرا لم يسبق له مثيل في إيران منذ نحو 150 عاما.