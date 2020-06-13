أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

طالب كلاوس راينهارت، رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، بإدخال المزيد من التحسينات على آليات مواجهة الأزمات الصحية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال راينهارت: "لابد من أن نستغل الوقت الآن حتى نكون جاهزين بشكل جيد لمواجهة عودة محتملة لانتشار إصابات فيروس كورونا ولمواجهة أوبئة مستقبلية".

وأضاف أن الأزمة أظهرت ضرورة تعزيز الربط الشبكي والتنسيق بين الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري على هياكل التسجيل والمنصات الإلكترونية لتطبيقات كورونا والمخزون من وسائل الحماية وتطوير الأدوية والأمصال.

وأعرب راينهارت عن اعتقاده بأن الساسة في ألمانيا "فعلوا الكثير على نحو صحيح، وبالرغم من ذلك فإنه يتعين علينا إصلاح الهياكل"، وطالب بتنظيم واضح للاختصاصات للحكومة الاتحادية والولايات في أوقات الأزمات، وقال: "نحتاج إلى نظام شبكي لفرق إدارة الأزمات يكون في حالة استعداد بشكل دائم".

كما طالب راينهارت أيضا، بأن تداوم الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والمؤسسات العامة على التحديث المنتظم لخطط مواجهة الجائحة وأن تقوم بتفعيلها بقوة لأغراض التدريب.

وتوقع راينهارت حدوث تذبذب في انتشار العدوى في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، "وإذا واصلنا الالتزام بشكل جيد بقواعد التباعد والنظافة الصحية، فسننجح في منع انتشار كبير (للعدوى)".