وزير الخارجية البريطاني ينتقد الاتحاد الأوروبي بعد الخلاف بين ماكرون وجونسون حول ايرلندا الشمالية

اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الاتحاد الأوروبي بالفشل في إظهار الاحترام للمملكة المتحدة، بعد أن ورد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن أيرلندا الشمالية ليست جزءًا من بريطانيا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

والتقى جونسون مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، في قمة مجموعة السبع لمناقشة بروتوكول أيرلندا الشمالية أمس السبت.

ومن الواضح أن التوترات اندلعت خلال اجتماع جونسون مع الرئيس الفرنسي، بعد أن قال ماكرون، إن أيرلندا الشمالية لا يمكن مقارنتها بمنطقة في فرنسا.

وبحسب ما ورد، سأل جونسون ماكرون: "ما رأيك إذا أوقفتك المحاكم الفرنسية عن نقل نقانق تولوز إلى باريس؟"، ورد ماكرون بالقول إنها "ليست مقارنة جيدة لأن باريس وتولوز جزء من نفس البلد"، بحسب الصحيفة.

وقيل إن جونسون كان غاضبًا من رد نظيره، وقال لاحقًا إن قادة الاتحاد الأوروبي على ما يبدو "يسيئون فهم أن المملكة المتحدة دولة واحدة"، واتهم وزير الخارجية البريطاني، قادة الاتحاد الأوروبي بمحاولة تقويض مكانة أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة، وبعد فشل المحادثات في تحقيق انفراجه في نزاع حرب النقانق، قال راب إن الاتحاد الأوروبي يظهر عدم احترام.