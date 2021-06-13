قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرًا إلى الوصول إلى نسبة 97.8% من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الطفرة الحادثة في قطاع صناعة الدواجن سببها الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية للإنتاج الحيواني والداجني، إضافة على القرار الجمهوري 139 الصادر عام 2020 بفتح أفاق للاسثمار الداجني بـ 9 مواقع بالظهير الصحراوي بعيدًا عن الوادي والدلتا، ما ساهم في زيادة الإنتاج.

وأشار إلى فتح 13 موقعًا تابعين للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي أتاحت لأول مرة عقد بروتوكلات بين الوزارة والبنوك الممولة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والمالي لصغار المربيين الذي يمتلكون ما يقرب من 60 إلى 80% من الثروة الداجنة لتحويلها من نظام المفتوح إلى المغلق بقرض فايدته تصل إلى 5%.

وذكر أن التوسع في الإنتاج الداجني ساهم في توفير مصادر البوتين الحيواني لمصر خلال جائحة كورونا بأسعار مناسبة ومعتدلة، مضيفًا أن تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل نشاطات الثروة الداجنة والحيوانية زاد من التراخيص الممنوحة لتصل إلى 72 ألفًا بعدما كانت 1500 فقط قبل عام 2014.



