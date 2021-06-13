النمسا تقتنص فوزا تاريخيا بثلاثية في مقدونيا الشمالية بمنافسات اليورو

وضع منتخب النمسا حدا لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مقدونيا الشمالية اليوم الأحد في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ(يورو 2020).

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت ضد فنلندا.

وسرعان ما سجل النجم المخضرم جوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الستة التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و2016.

ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاما عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.