 الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي فى تونس - بوابة الشروق
الأحد 13 يونيو 2021 11:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي فى تونس

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:10 م

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال المرحلة القادمة.

وقرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الكابتن محمود الخطيب، المقرر سفرها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن تخطى في دور الثمانية فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك