الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي فى تونس

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال المرحلة القادمة.

وقرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الكابتن محمود الخطيب، المقرر سفرها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن تخطى في دور الثمانية فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.