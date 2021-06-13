لوفتهانزا تعلن استمرار تجنب المجال الجوي البيلاروسي حتى 20 يونيو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها ستواصل تجنب المجال الجوي لبيلاروس بعد حادثة إجبار طائرة ركاب على الهبوط في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا كارجو للشحن إن كل الخطوط الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا ستواصل الامتناع عن السفر إلى مينسك وتجنب المجال الجوي البيلاروسي في الفترة المقبلة وحتى العشرين من يونيو الجاري.

وأضافت المتحدثة أنه سيتم البت في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالفترة التالية للموعد المشار إليه.

وقالت المتحدثة إن المجموعة اتخذت هذا القرار الخاص بتحديد هذه المدة الزمنية لتجنب الطيران فوق بيلاروس أو السفر إليها في نهاية مايو الماضي بعد أن أجبرت مقاتلة بيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في مطار مينسك وأعقب ذلك إلقاء السلطات في مينسك القبض على المدون البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته.

وتابعت المتحدثة أن المجموعة ستجري مشاورات من جديد قبل وقت قصير من انقضاء هذه المدة وستحدد ما إذا كانت ستمدد هذه الإجراءات أو ستلغيها وذلك حسب طبيعة الوضع.

كان الاتحاد الأوروبي طالب شركات الطيران الأوروبية بعد الأحداث في نهاية الشهر الماضي بتجنب المجال الجوي البيلاروسي، كما تم منع طائرات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تضم مجموعة لوفتهانزا كلا من شركة لوفتهانزا وشركة لوفتهانزا كارجو وشركة سويس اير وشركة يورووينجز وشركات أخرى.