أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة عن نتائج فحص شقة الزمالك المملوكة لموكله المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار بمحكمة التمييز الكويتية.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد إنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي ۸۹۰۲ - ۸۹۰۳ لسنة 136 في العقار رقم ۲۰ شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان:

وأوضح البيان أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت اللجنة بفحص عدد (۳۷۰۷) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها (۲۹۰۷) قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (۸۰۰) قطعة إكسسوار عالي القيمة.

بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن ضبط سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا) ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

وأوضح بيان إدارة تنفيذ الأحكام أنه وردت إفادات من:

١- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات.

۲- إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات.

3- قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.