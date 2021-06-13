إصرار الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على استخدام السيف لتقطيع كعكة عيد ميلادها الـ 95، الذي أقيم أمس السبت، بدلًا من السكين، ليس الموقف الطريف الوحيد للملكة، حيث ظهرت عدة مرات على مدار السنوات الماضية، في مواقف مضحكة.









وتستعرض "الشروق" في السطور التالية، بعض المواقف الطريفة للملكة إليزابيث الثانية.



- سيلفي الهوكي:

في عام 2014، ظهرت الملكة إليزابيث في صورة سيلفي مع عضوين من فريق الهوكي الأسترالي للسيدات خلال دورة ألعاب الكومنولث، وحينها وقفت الملكة بشكل مفاجئ خلف فتاتين من الفريق خلال التقاطهن لصورة بعد المباراة، وابتسمت بشكل مضحك- بحسب مجلة " هاربر بازار" الأمريكية الخاصة بالأزياء.



ونشرت إحدى الفتيات الصورة على حسابها الشخصي بـ"تويتر" مع تعليق، قالت فيه "لا أصدق أن الملكة ظهرت في الصورة وهي بهذا المرح".









-تقطيع كعكة:



وفي عام 2015، حضرت الملكة احتفالية "معهد المرأة" الذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وخلال الاحتفال، قدمت النساء للملكة، كعكة فواكه كبيرة، ولكن الملكة واجهت صعوبة في تقطيع الكعكة بسبب صغر حجم السكين، وهذا ما جعلها تنظر لها باشمئزاز، حتى تدخلت ابنتها الأميرة آن لمساعدتها- حسبما ذكرت مجلة "كوزموبوليتان" الأمريكية الخاصة بالمرأة.









-تقدمها بالسن:

في العام ذاته، تعرضت الملكة لموقف محرج بسبب جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، الذي تحدث خلال مأدبة عشاء بمالطا، عن أنه رئيس الوزراء الكندي الثاني عشر الذي خدم خلال فترة حكم الملكة، فكان رد الملكة عليه هو: "شكرًا لك سيدي رئيس وزراء كندا، لأنك جعلتني أشعر بالتقدم في السن" مع ابتسامة واسعة.









-توبيخ الأمير ويليام:

بعد عام من هذا الموقف، ظهرت الملكة بموقف طريف آخر، وكان ذلك خلال حفل "تروبينج ذا كلر" وهو موكب عسكري سنوي، حيث وجدت الأمير ويليام يجلس على هيئة قرفصاء ليتحدث إلى ابنه الأمير جورج ويشرح له ما يحدث.

وبمجرد رؤية الملكة لهذا الوضع، تغيرت ملامح وجهها إلى شكل مضحك، وطلبت من ويليام بصوت خافت أن يقف سريعًا، ونفذ هو ذلك على الفور.









-قيادة الرانج روفر:

في 2017، التقطت عدسات الكاميرات صورة طريفة للملكة وهي تقود سيارتها الـ"رانج روفر"، وتبتسم بشكل مرح، أثناء ذهابها إلى سباق رويال وندسور السنوى للخيول.



