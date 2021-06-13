المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: إعادة أكثر من ألف مهاجر إلى ليبيا في يوم واحد

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن رقما قياسيا من اللاجئين والمهاجرين أعيد إلى ليبيا يوم السبت.

وجاء في تغريدة للمغوضية عبر صفحتها على تويتر "أعيد أكثر من 1000 شخص عبر خمس عمليات" وأرفقت التغريدة بصور قوارب مليئة باشخاص.

وقالت الوكالة إنها عملت مع لجنة الإنقاذ الدولية لتقديم المساعدة الطبية والغذاء والماء لجميع الناجين قبل أن تحتجزهم السلطات.

ويخاطر آلاف المهاجرين بحياتهم بالعبور من تونس وليبيا كل عام، وغالبا ما يسافرون باستخدام قوارب خشبية أو زوارق مطاطية غير صالحة للإبحار على أمل الوصول إلى إيطاليا كمحطة أولى لدخول أوروبا.

ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية فقد قتل أكثر من 180 شخصًا في الطريق من ليبيا حتى الآن هذا العام كما فقد حوالي 480 شخصًا. وتم اعتراض أكثر من 10 آلاف شخص وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2021.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في أيار/مايو الماضي إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العائدين إلى ليبيا، في الوقت الذي أبلغت فيه عن ارتفاع مفاجئ في عدد الأشخاص الذين تم اعادتهم إلى الشاطئ في الأيام الأولى من الشهر بمقدار 700 شخص.

وأضافت اللجنة أن معظمهم أُرسلوا إلى مراكز احتجاز مكتظة وغير صحية في ليبيا حيث كانوا عرضة لسوء المعاملة والاستغلال والعنف.

وتقدر المفوضية أن ما يصل إلى 90 % من الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط ​​إلى أوروبا يغادرون عبر ليبيا. وتستضيف البلاد أكثر من 43 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلنت القوات البحرية الليبية في وقت سابق من يوم السبت انقاذ 119 شخصا من البحر الأبيض المتوسط.

قال الناطق الرسمي باسم أركان القوات البحرية الليبية أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، مشيرا إلى أن البحرية تلقت نداء استغاثة.

ولم يتضح حتى الأن ما إذا كان هناك قتلى في الحادث أو موقع انقلاب القارب بالتحديد.

ووفقا للتقارير فقد تم نقل المهاجرين إلى ليبيا وجرى تسليمهم إلى الشرطة.

وأنقذت البحرية التونسية 54 شخصا يوم الجمعة إثر حادث قارب.