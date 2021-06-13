ديوكوفيتش يقصي «الملك نادال» ويضرب موعدا مع تسيتسيباس في نهائي رولان جاروس

تختتم اليوم منافسات الرجال من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» بمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمام ال اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج بلقبه التاسع عشر في بطولات الجائزة الكبرى الأربع «جراند سلام»، ولكي يصبح أول لاعب في عصر البطولات المفتوحة يفوز ببطولات الجائزة الكبرى الأربع مرتين على الأقل.

وتأهل ديوكوفيتش بعد فوز صعب ومثير على الإسباني رافاييل نادال، الملقب بملك الملاعب الترابية. وتلقة نادال خسارته الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن فاز عليه نوفاك ديوكوفيتش في مباراة استثنائية بالدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن اللاعب الإسباني دخل المباراة بعدما فاز بـ105 مباريات من 107 مباريات سابقة في البطولة التي تقام على الملاعب الرملية، حيث خسر فقط أمام روبين سوديرلينج في الدور الرابع في عام 2009 ونوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية قبل ستة أعوام.

وكان نادال فاز في الـ13 مباراة التي خاضها في الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر مباراة اليوم أمام ديوكوفيتش بنتيجة 3 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 2.

واهتمت الصحف الفرنسية، أمس بهزيمة نادال أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة رولان جاروس، التي يحمل الإسباني لقبها. وأبرزت الصحف، سقوط الملك نادال، الأكثر تتويجًا بهذه البطولة الكبرى.

واختارت «ليكيب» في صفحتها الرئيسية صورة لنادال عابسًا على يسار الغلاف، بينما ظهر ديوكوفيتش في الناحية الأخرى وهو فاتح ذراعيه. ووصفت اللقاء بأنه «الأجمل في تاريخ البطولة».

وذكرت الصحيفة بأن المصنف الثالث عالميا لم يخسر أي مباراة في رولان جاروس منذ 6 سنوات، وكانت بالتحديد أمام الصربي، المصنف الأول عالميًا.

من جانبها، تحدثت صحيفة «لوباريزيان» عن "هزيمة الملك" الذي يحظى في خزائنه بـ 13 لقب رولان جاروس.

من جانبه صعد نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور النهائي بعدما حقق انتصارا صعبا ومثيرا أمام الألماني ألكسندر زفيريف وتغلب عليه 6 / 3 و6 / 3 و4 / 6 و4 / 6 و6 / 3 في الدور قبل النهائي للبطولة.