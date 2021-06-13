بايدن وقرينته يصلان لقلعة وندسور لتناول الشاي مع ملكة بريطانيا

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إلى قلعة وندسور لتناول الشاي مع ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية.

ووطأت أقدام الزوجين أرضية مقر إقامة الملكة بغربي لندن على متن مروحية الرئاسة الأمريكية "مارين وان" قبل قليل من الساعة الخامسة مساء (1660 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وفقا لتقرير صادر عن البيت الأبيض.

وذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية أن الملكة وبايدن وقرينته دخلوا القلعة معا.

والتقى بايدن بالفعل الملكة البريطانية في حفل استقبال جرى يوم الجمعة في مشروع عدن، وهي حديقة نباتية ومجمع بيئى ضخم ، إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة الملكية.