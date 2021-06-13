تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، 19 يوليو المقبل، أولى جلسات محاكمة 11 شخصًا؛ لاتهامهم بسرقة كميات كبيرة من المواد البترولية، قدرت قيمتها بما يزيد عن 30 مليون جنيه، في القضية رقم 4783 لسنة 2018 جنايات برج العرب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بتكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا؛ لسرقة المواد البترولية من محابس الخطوط.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين وهم: "ي.ف.م"، و"م.ر.ع"، و"ر.م.ف"، و"م.إ.م"، و"م.ح.م"، و"م.أ.س"، و"ف.م.ح"، و"ح.ط.ص"، و"ف.ع.س"، و"م.ق.م"، و"ط.م.ح"، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية المتدفقة من خطوط البترول.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عملوا على ثقب تلك الخطوط وتركيب محبس عليها، وتوصيلها بمفاتيح مزودة بخراطيم مخصصة للاستعمال في الضغط العالي وسرقتها عن طريق سيارات وبيعها.

وتبين من التحقيقات أن المواد البترولية التي تمت سرقتها تقدر قيمتها المالية بمبلغ 30 مليونًا و926 ألفًا و185 جنيهًا، مملوكة لشركة البترول.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المعدات المستخدمة، وسيارة تحمل مواد بترولية، واقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية لبدء محاكمتهم، بعضوية المستشارين: أحمد علي إبراهيم جنينه، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.