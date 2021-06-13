وحدة السكان بأسيوط تشارك بورشة حول خطوات العمل في تقرير الوضع السكاني

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية، ورفع وعي المواطنين، وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضايا والزيادة السكانية وخفض معدلات المواليد والوفيات التي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية غير المبررة بكل الطرق الممكنة خاصة وأنها تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية، وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو.

وتابع المحافظ: "وذلك تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية”، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة في هذا الشأن ، خاصة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

فيما شارك أعضاء وحدة السكان بأسيوط، بورشة عمل حول "خطوات العمل في تقرير الوضع السكاني بالمحافظات"؛ وبمشاركة حوالي 80 مشارك من قوة العمل السكانية بـ18 محافظة ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".

ويأتي ذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق "مايكروسوفت تيمز" على الهاتف المحمول والإنترنت في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وذلك تسهيلاً على المشاركين في المشروع وتوفيراً للوقت والمجهود.

كما جاء ذلك بمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وماجد مجدي مسئول وحدة السكان المركزية، وعلاء فتح الله باحث تحليل بيانات بالمشروع، وجيلان محمود وحدة السكان المركزية، وزياد الطاهري مسئول إداري ومالي بالمشروع، وفرح العزوني باحث متابعة وتقييم بالمشروع وبحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط ، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان ومسؤولى الإحصاء ونظم المعلومات والتنسيق والمتابعة ومنسق المسؤولية المجتمعية والشباب المتطوع ومنسقي السكان بالمحافظات المشاركة.

وتضمنت الورشة عرض تعريفي بمصادر البيانات والتوثيق، وشرح للدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع لتعريف مفهوم السحابة الالكترونية لإدارة البيانات، ومتطلبات العمل في التقارير السكانية والخطة الموضوعة، طبقاً للجدول الزمني المقرر، وذلك بالتنسيق بين فريق العمل بالوحدات السكانية وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات.

كما أجريت مناقشات عامة مع رؤساء الوحدات السكانية بالمحافظات عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة، وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان وما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني.