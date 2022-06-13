تأكيد أردني عراقي على تعزيز التعاون مع مصر في إطار الآلية الثلاثية

أكد الأردن والعراق تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع البلدين مع مصر، ودعم مخرجات التعاون التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي ووفد برلماني يضم ممثلين عن القوى السياسية العراقية كافة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الدغمي، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب الأردني أوردته "بترا"، على التزام بلاده بتعزيز التعاون المصري الأردني العراقي في إطار آلية التعاون الثلاثي وفق توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، داعيا إلى تنسيق الخطوات المستقبلية حيال المشاريع المُقدمة ضمن آلية التعاون الثلاثي، خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحا لخدمة المصالح المشتركة.

وأكد وقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى جوار العراق لمواجهة التحديات والعقبات التي يواجهها، وقال إن "المنطقة اليوم تحتاج إلى إيجاد حلول ذاتية للمشاكل التي يعاني منها الإقليم، لاسيما التحديات الاقتصادية والبيئة والإرهاب والتطرف"، كما أكد التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق من خلال تنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة، ومشروع أنبوب النفط (العقبة - البصرة)، إضافة إلى النقل البري المشترك عبر التذكرة الموحدة والربط الكهربائي المشترك ومشاريع المقاولات والإنشاءات.

ومن جهته، أكد الحلبوسي، تعليقا على مخرجات التعاون الأردني العراقي الثنائي والتعاون الأردني العراقي المصري الثلاثي، أن مجلس النواب العراقي يدعم تلك التوافقات التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي المشترك.

وجدد التأكيد على حرص العراق بمختلف أطيافه السياسية على تعزيز أواصر التعاون مع الأردن بمختلف المجالات والعديد من الأصعدة وتحديدا البرلمانية منها.