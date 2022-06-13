لبنان يؤكد سعيه للحفاظ على حقوقه في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكّد وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين، أن لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه.



وقال الوزير فياض بعد لقائه هوكشتاين مساء اليوم الإثنين: "في ما خصّ موضوع ترسيم الحدود البحرية، أكدت للوسيط الأمريكي على أن الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة ولبنان يسعى للحفاظ على حقوقه".



وأضاف وزير الطاقة اللبناني "نحنُ خلف الرئيس عون والدولة كلها لديها موقف واضح بشأن ترسيم الحدود، وهذا يقوي لبنان بشكل كبير".



وتابع الوزير فياض قائلا: "تناقشنا مع الوسيط الأمريكي حول توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر".



من جهة أخرى، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم، وفداً أمريكيا برئاسة المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين،وفي حضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.



وكان الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين قد وصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم.



وتستمر زيارة هوكشتاين يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.



كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعيا هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إنرجيان باور" اليونانية في الخامس من حزيران/يونيو الحالي حقل " كاريش" ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.



تجدر الإشارة إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، مشيرا إلى أن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس.



وكان الأمين العام ل"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله قد اعتبر دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة ""إنرجيان باور" حقل "كاريش" قبل أيام، بوصفه اعتداءً على لبنان.



وطالب نصر الله بوقف استخراج النفط من حقل "كاريش"، معلنا أنّ المقاومة تملك القدرة لمنع استخراج النفط والغاز من حقل كاريش". كما طالب نصر الله الشركة اليونانية بسحب السفينة فوراً.



يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية تشرين أول/أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.



وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.



وانعقدت الجولات الخمس في الفترة بين 14 تشرين الأول/2020 و 14 أيار/ مايو 2021، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك.