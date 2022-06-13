المنسقة الأممية في لبنان: مستعدون للمساهمة في تحريك مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية

أعلنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، اليوم الاثنين، عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت فرونيسكا، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، إن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوهة بحكمة عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وهنأت فرونيسكا، الرئيس عون على إنجاز الانتخابات النيابية التي كان صداها إيجابيا داخل لبنان وخارجه وتمنت أن تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن نظراً للمهمات المطلوبة منها راهنا.

وبدوره، أكد عون أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان.

وأشار إلى أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال إجراء استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك، في أسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة.

ولفت إلى أن الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل أهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة إلى حصول عمليات شراء أصوات في عدد من الدوائر، فضلا عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والإعلام.

واكد أن المراقبين المحليين الدوليين والأوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثقوا هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها إلى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة.

ويصل الوسيط الأمريكي هوكشتاين إلى بيروت اليوم للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم بين لبنان وإسرائيل.

وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 202، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.

وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "انرجان باور" وصلت يوم الأحد قبل الماضي إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية؛ وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.