محافظ البحيرة: تكثيف المرور على المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقال إن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة والمتابعة بالدیوان العام شنت حملة مرورية على 15 منشأة حكومية بدمنهور؛ لتحقيق الانضباط الإدارى، أسفرت عن ضبط 269 حالة غياب من العاملين بدون سند قانوني بـ14 منشأة حكومية خدمية، ورصد 226 حالة ترك عمل بدون سند قانوني بـ9 منشآت حكومية خدمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.