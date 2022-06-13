عثمان: استئناف رحلات الخطوط القطرية لمطار الأقصر يساهم فى زيادة معدلات الحركة الوافدة من جنوب شرق آسيا

كشفت مؤشرات حجوزات فنادق الصعيد عن انخفاض حاد فى الإشغالات خاصة فى الأقصر وأسوان، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فيما ساهم استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية لمطار الأقصر فى زيادة معدلات الحركة الوافدة لمدن الصعيد من دول جنوب شرق أسيا.

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى انخفاض كبير فى حركة السياحة الوافدة لمدن الصعيد، مشيرا إلى أن فرنسا التى كانت تسير 4 رحلات أسبوعية إلى الأقصر خلال الشهر الماضى، خفضت عدد رحلاتها حاليا لتكون رحلة واحدة أسبوعيا، كما قللت إسبانيا عدد رحلاتها من 8 رحلات خلال مايو الماضى إلى نحو 4 رحلات حاليا، مشيرا إلى أن حركة السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان تكاد تكون منعدمة خلال الشهر الحالى.

وتوقع عثمان ارتفاع الرحلات الوافدة إلى الأقصر تدريجيا فى يوليو المقبل، مع بدء شركة الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها إلى الأقصر بداية من الأسبوع الجارى، وهو ما سيرفع عدد الرحلات الوافدة من دول جنوب شرق أسيا إلى مدن الصعيد السياحية خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى ان شركات السياحة اليابانية ومن خلال التواصل مع اللجنة أكدت بدء تسيير رحلات للأقصر بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن إسبانيا ما زالت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح للأقصر منذ بداية العام الحالى، لافتا إلى أن شركات السياحة الإسبانية مستمرة فى تسيير رحلاتها إلى محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، كما أن الرحلات الوافدة من فرنسا إلى الأقصر سترتفع خلال الشهور القليلة المقبلة.

وشدد عثمان على أن عودة شركة الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات إلى مطار الأقصر بعد توقف نحو 9 سنوات سيساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية من دول جنوب شرق آسيا (اليابان ــ الهند ــ الصين ــ كوريا الجنوبية)، خلال الشهور المقبلة، مضيفا أن الخطوط القطرية كانت تنقل قبل توقف رحلاتها للأقصر نحو 50% من أعداد السياح اليابانيين الذين يزورون المحافظة آنذاك، فضلا عن نحو 48% من أعداد السياح الكوريين الذين كانوا يزورون الأقصر قبل عام 2013.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ان رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية والتى يتم تسييرها من مطار قطر الدولى إلى الأقصرلا تنقل سياحا قطريين فحسب بل تنقل سياحا من مختلف الجنسيات، موضحا ان العديد من الشركات السياحية وخاصة الموجودة بدول جنوب شرق أسيا والتى تسير رحلات إلى الأقصر تُفضل قدوم سائحيها عبر «القطرية» نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بشركات الطيران الأخرى .

وأضاف أن توقيت عودة رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية لاستئناف رحلاتها للأقصر «جيد جدا»، حيث ستسهم فى حدوث انتعاشة سياحية بالمدينة خلال الشهور المقبلة، موضحا أن شركة الطيران القطرية تسير حاليا 3 رحلات إسبوعية إلى الأقصر، وذلك حتى يوم 30 يوليو الحالى على أن يتم تقييم الرحلات بعد ذلك»، متوقعا أن ترتفع رحلات الشركة إلى الأقصر خلال الفترة المقبلة.