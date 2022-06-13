محافظ أسوان يتابع أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار".

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة ضمن المشروع التوعوي الفعال لتحقيق محوري التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي بما يصب في صالح المواطنين، ولا سيما الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الهادف تم تنظيم 18 جلسة توعوية يوم الأحد 12 يونيو الجاري استهدفت 864 سيدة ورجلا داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تضمنت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء، وغير ذلك من القضايا التي تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية، وهو الذي تواكب مع تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالي وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللازمة، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية.