اليونان تسجل 3682 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

سجلت اليونان 3682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و500 ألف و489، والوفيات إلى 30 ألفا و20.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.