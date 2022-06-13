محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببسيون وكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة كفر الزيات في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك بمتابعة من عادل داوود رئيس المدينة، حيث قام المركز بتنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة (كوبري الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتي دلبشان، وأبو الغر).

وفي ذات السياق قام عمال المركز برفع القمامة والأتربة من أماكن التجميع في قرى مشله، وكفور بلشاي، وإبيار، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بقرية أبيج وكفور بلشاي.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون في أعمال النظافة والتجميل، حيث قامت الوحدات المحلية بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة في (شوارع قرية أبو حمر، الطريق الرئيسي لقرية أبو حمر، طريق طنطا بسيون، شارع المدارس، قرية كتامة، الوحدة المحلية بقرانشو والقرى التابعة)، في حين قام عمال قسم التجميل بأعمال التجميل ودهان البلدورات على الطريق الدائري ببسيون.

وفي سياق آخر تمت الاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين بالضرر من أغطية الصرف الصحي بشارع الإشراف بمدينة بسيون.

وعلى الفور توجه رئيس المركز والمدينة اللواء أشرف بدران لموقع الشكوى وتم حل المشكلة على الفور.