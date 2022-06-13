إيران تعلن مقتل موظف بوزارة الدفاع أثناء تأدية مهامه بعد أقل من يوم على مقتل أحد منتسبي الحرس الثوري

كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن مقتل موظف بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، أثناء تأدية مهامه، بعد أقل من يوم على مقتل أحد منتسبي القوات الجوفضائية بالحرس الثوري إثر حادث سير.



وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة: "محمد عبدوس، موظف بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، انضم إلى ركب عظيم من الشهداء.. وزارة الدفاع تقدم التعازي لأسرة هذا الشهيد الغالي وزملائه في الوزارة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشارت إلى أن مراسم تشييع الجثمان، ستتم يوم غد الثلاثاء في مدينة سمنان شرق العاصمة.



وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري في إيران عن وفاة أحد منتسبيه في محافظة مركزي إثر حادث سير أثناء أدائه مهمة.



وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني وفاة الضابط علي كماني من منتسبي القوات الجوفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة في مدينة خميت التابعة لمحافظة مركزي بمركزية مدينة أراك.



وتقدم الحرس الثوري في بيان بالعزاء إلى قائد الثورة والشعب الإيراني وأسرة الراحل وكوادر وقادة ومسؤولي ورفاق الشهيد في الحرس الثوري، وخاصة في محافظة مركزي.



وأفاد بأن مراسم الجنازة ودفن الجثمان ستتم وفق تعليمات مقر كورونا في مدينة خمين.