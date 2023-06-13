قمصان: كولر وضع خطة تتويج الأهلي بدوري الأبطال من مباراة الذهاب

قال سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وضع خطة تحقيق اللقب بعد مباراة الوداد في الذهاب.

وأضاف قمصان: "كولر تحدث مع اللاعبين عقب مباراة الذهاب، وكان الحديث هو أننا لا بد من تسجيل هدف في الإياب، خاصةً مع الضغط الجمهوري، والمدير الفني حذر من خطأ الهدف أكثر من مرة، وبين شوطي مباراة الإياب طالبهم بالاستحواذ والتقدم واستغلال أخطاء مدافعي المنافس".

وتابع: "بعد مباراة الذهاب تعرض محمد عبدالمنعم وعلي معلول لانتقادات بسبب هدف الوداد، ولكن لعبة كرة القدم هي لعبة الأخطاء، وكنت أتمنى عدم المبالغة من الجماهير في الضغط على مواقع السوشيال ميديا أو التشكيك في قدراتهم، ولكن الثنائي هم من تسببوا في تحقيق اللقب".

واختتم: "هناك حالة من إنكار الذات في الجهاز الفني ورغبتنا هي المقاتلة على كل لقب ونسعى لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم للأندية، وسعداء بإسعاد الجماهير".