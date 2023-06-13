رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبرام اتفاق التجارة مع ميركوسور بنهاية العام

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن رغبتها في إبرام اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية ميركوسور "بنهاية العام".

وقالت فون دير لاين بعد محادثات مع الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا "نعتقد نحن الاثنين أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق ميركوسور. لدينا الطموح، نحن الاثنين أن نتمكن من إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وكان الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع تكتل ميركوسور- الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي- منذ عام 1999 بشأن الاتفاق الذي سيخلق واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم حيث يبلغ مجموع سكانها 780 مليون نسمة.

وتشمل العقبات من جانب الاتحاد الأوروبي المطالب الخاصة بحماية غابات الأمازون المطيرة ووقف عمليات إزالة الغابات لأغراض تربية الماشية والزراعة. ولا يزال يتعين أن تصادق كل الدول الأعضاء على الاتفاق.

كما يعد الاتفاق مثيرا للجدل في أمريكا الجنوبية حيث ترغب بعض الدول في حماية أسواقها وتخشى دول آخرى تخفيف المعايير الخاصة بالعمل أوالبيئة.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك في برازيليا "أعتقد أن هناك مزايا كبيرة للجانبين. سيوفر الاتفاق الظروف المناسبة لتدفق الاستثمار".