رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة السعودية والإمارات وقطر في يوليو

قالت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يبحث القيام بجولة تشمل السعودية والإمارات وقطر في يوليو المقبل.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يناقش كيشيدا خلال الزيارة مع قادة الدول الثلاث سبل تحقيق استقرار أسعار النفط الخام والسعي إلى تعاونهم في ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ومن المرجح أن يؤكد كيشيدا التعاون مع السعودية خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند في سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن اليابان والسعودية عضوتان في مجموعة لعشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة كيشيدا إلى الإمارات إجراء محادثات حول تعزيز التعاون الأمني. وأصبحت الإمارات الشهر الماضي أول دولة في الشرق الأوسط تبرم اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية مع اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "تعمل اليابان على تعزيز العلاقات (مع دول الشرق الأوسط) ليس فقط في مجال الطاقة التقليدية، ولكن أيضا في مختلف المجالات الأخرى، مثل الطاقة النظيفة".