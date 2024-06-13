نادي الأسير الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9185

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم الخميس، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، وسلفيت، وقلقيلية.

ونوه أن «قوات الاحتلال تواصل اقتحام محافظة جنين ومخيمها منذ صباح اليوم، ولم يتسنّ للمنظمتين التأكد من حالات الاعتقال حتّى اللحظة».

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تنفذ أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين».

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 9185، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد الإشارة إلى أنّ «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا».