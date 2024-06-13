أيمن يوسف لـ«الشروق»: حصلنا على موافقة بتقديم فكرة سفاح التجمع في نهاية مايو

قال المنتج أيمن يوسف، إن المؤلف جوزيف فوزي، قد توجه للرقابة من أجل الحصول على موافقة على فكرة تقديم سفاح التجمع في عمل فني، وبالفعل حصل جوزيف على تصريح بالاسم والمعالجة الدرامية في 29 مايو الماضي، مشيرا إلى أن أي مؤلف لا بد من التوجه للرقابة للحصول على موافقة بالعمل الذي يقدمه، والتأكد مع عدم وجود تشابه أو تطابق بينه وبين أي عمل فني.

وأكد "أيمن"، لـ"الشروق"، أن هناك بعض الأشخاص توجهوا للرقابة لتسجيل نفس الفكرة لكن الرقابة أبلغتهم أن الفكرة قد تم تسجيلها، موضحا أنهم تواصلوا معه وعرضوا عليه التعاون معه أو شراء الاسم، لكنه رفض الأمر وأبلغهم أنه ليس تاجر أسماء أو أفكار بل هو منتج فني.

وأشار إلى أنه سيبدأ في تجهيزات المسلسل بعد الانتهاء من إجازة العيد، حيث سيتعاقد مع مخرج كبير يتولى إخراج هذا العمل، ونجم من أبطال الصف الأول ليكون بطل المسلسل، وسيتم التعاقد مع باقي الفريق وفقا لرؤية المخرج.

وتابع أن مسلسل سفاح التجمع، سيتم عرضه عبر منصة رقمية كبيرة في الوطن العربي، ومن المقرر عرض العمل خلال الأشهر القليلة القادمة.

وكان المؤلف محمد صلاح العزب قد أعلن عن تقديم قصة سفاح التجمع في مسلسل درامي، الأمر الذي أثار جدل المتابعين حول وجود عملين بنفس الاسم.