نتنياهو: حددت تنفيذ الهجوم على إيران نهاية أبريل الماضي لكن نفذناه اليوم لأسباب عملياتية

نتنياهو يتوقع ردا إيرانيا "قاسيا على موجات" عقب الهجوم الإسرائيلي

- لا نستطيع تحديد سقف زمني لنهاية العملية العسكرية الجارية ضد إيران

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تنفذ إيران ضربة على بلاده على شكل "موجات قاسية" ردا على الهجوم الذي شنته ضدها.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "الحرب مع طهران لم تنته بعد".

ورجح أن يكون الرد الإيراني عبارة عن "ضربة عبر موجات قاسية".

وأضاف نتنياهو: "حددت موعد تنفيذ الهجوم على إيران ليكون في نهاية أبريل الماضي، لكنه نُفذ اليوم لأسباب عملياتية".

وأكد أنه "لا يستطيع تحديد سقف زمني لنهاية العملية العسكرية الجارية ضد إيران".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي - عبر رسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.