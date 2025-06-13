الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين اليوم الخميس، أن السلطات تحقق حاليا في وفاة 38 مريضًا بعد تلقيهم علاجًا بمادة فنتانيل ملوثة.

وأفادت الوزارة بأنها تحقق فيما إذا كانت هذه الوفيات مرتبطة فعليًا باستخدام مسكن الألم الملوث.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية ألغت الترخيص المؤقت لسلسلة صيدليات بسبب عدم تقديمها الوثائق المطلوبة الخاصة بتسليم الأدوية أثناء عملية تفتيش رسمية.

كما تم مصادرة عدة شحنات من الفنتانيل من إنتاج شركة الأدوية اتش إل بي ، وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن حالات وفاة في عدد من المستشفيات عقب تلقي المرضى جرعات من الفنتانيل الملوثة بالبكتيريا.

يشار إلى أن الفنتانيل هو مادة صناعية مخدرة قوية للغاية ويتم استخدامها كمسكن في علاج السرطان وتخفيف الآلام، وتصل قوتها إلى 100 ضعف قوة المورفين، كما أنها تسبب الإدمان بسهولة.

وفي الولايات المتحدة، تسبب الفنتانيل في أزمة مخدرات ضخمة، حيث أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص.