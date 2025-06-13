توماس فرانك مدربا لتوتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تعيين توماس فرانك مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان توتنهام قد أعلن قبل أيام إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من تدريب الفريق رغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، وذلك بعدما أنهى "السبيرز" الموسم الماضي في المركز الـ17 بالدوري الإنجليزي.

وقال توتنهام في بيان رسمي اليوم الخميس: "يسعدنا أن نعلن عن تعيين توماس فرانك كمدرب جديد بموجب عقد يستمر حتى عام 2028".

وأضاف البيان: "يتمتع توماس بخبرة واسعة في كرة القدم الإنجليزية، حيث انضم إلى برينتفورد عام 2016، ليصبح بذلك أحد أقدم المدربين الحاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأنهى: "خلال فترة عمله مع برينتفورد، حوّل النادي، وصعد به من دوري الدرجة الأولى إلى فريق راسخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا التوقعات باستمرار وبشكل ملحوظ لفترة طويلة".