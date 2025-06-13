 إيران تعلن مقتل العالمين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في الضربة الإسرائيلية - بوابة الشروق
الجمعة 13 يونيو 2025 5:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إيران تعلن مقتل العالمين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في الضربة الإسرائيلية

العالمين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي
العالمين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي

نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 5:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 5:31 ص

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، صباح الجمعة، بمقتل عدد من الشخصيات العسكرية والعلمية البارزة في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، والعالِم النووي فريدون عباسي.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، قال إنها استهدفت منشآت وعلماء بارزين.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرّح بأن الهجوم جاء بعد بلوغ "نقطة اللاعودة"، مشددًا على أن "الوقت قد حان للتحرك"، وأن "إسرائيل تقاتل من أجل وجودها"، على حد قوله.

كما أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة أن الضربة كانت "قرارًا إسرائيليًا مستقلًا"، في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن بلاده "غير متورطة في الهجوم"، وأن أولويتها هي "حماية القوات الأمريكية في المنطقة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك