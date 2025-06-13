إيران تعلن مقتل العالمين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في الضربة الإسرائيلية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، صباح الجمعة، بمقتل عدد من الشخصيات العسكرية والعلمية البارزة في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل على العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، والعالِم النووي فريدون عباسي.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، قال إنها استهدفت منشآت وعلماء بارزين.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرّح بأن الهجوم جاء بعد بلوغ "نقطة اللاعودة"، مشددًا على أن "الوقت قد حان للتحرك"، وأن "إسرائيل تقاتل من أجل وجودها"، على حد قوله.

كما أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة أن الضربة كانت "قرارًا إسرائيليًا مستقلًا"، في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن بلاده "غير متورطة في الهجوم"، وأن أولويتها هي "حماية القوات الأمريكية في المنطقة".