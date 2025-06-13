دراما في السماء.. هذا ما ينطبق على رحلة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال" رقم LY2، التي أقلعت من مطار جون كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ولكنها عادت إلى مطار كينيدي بعد حوالي أربع ساعات من الإقلاع، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات FlightAware.



جاءت العودة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية في إيران فجر الجمعة، 13 يونيو 2025؛ وعلى إثرها أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي.

وأظهرت بيانات FlightAware أن الرحلة، التي أقلعت في حوالي منتصف الليل بتوقيت نيويورك، عادت إلى مطار جون كينيدي الدولي، حيث سُجلت على أنها "Diverted" في سجل حالة الرحلة.. أي عادت إلى نقطة الطيران.

البيانات الأساسية وفق موقع FlightAware:

رقم الرحلة: El Al 2 (LY2 / ELY2)

خط السير المعتاد: نيويورك (JFK) → تل أبيب (TLV)

تاريخ الرحلة: الخميس 12 يونيو 2025

موعد الإقلاع من البوابة: 05:48 مساءً بتوقيت نيويورك (EDT)

موعد الإقلاع الفعلي: 06:33 مساءً (تأخير 45 دقيقة على الأرض)

مدة الطيران: 4 ساعات و55 دقيقة فقط

موعد الهبوط: 10:43 مساءً بتوقيت نيويورك (EDT)

مكان الهبوط: نفس المطار اللي أقلعت منه (JFK)

الرحلة أقلعت من JFK، ووصلت ارتفاع 35,000 قدم، وبسرعة 564 ميل/ساعة.

لكنها لم تصل إلى وجهتها (تل أبيب)، بل استدارت فوق المحيط الأطلسي بعد اجتياز ساحل نيو إنجلاند.

الرحلة قطعت حوالي 2,153 ميل فقط بدلا من المسافة المعتادة بين نيويورك وتل أبيب والمقدرة بـ(حوالي 5,700 ميل).