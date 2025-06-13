إدارة ترامب تقاضي نيويورك لحظرها توقيف المهاجرين في المحاكم دون مذكرات اعتقال

قاضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية نيويورك اليوم الخميس على خلفية قانون يحظر القبض على المهاجرين في محاكم الولاية دون مذكرات اعتقال، وأشارت إلى أنها تحمي مجرمين خطرين عمدا.

وذكرت السلطات أن الدعوى القضائية التي تنظر فيها الدائرة الشمالية في نيويورك هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف الولاية أو سياستها المحلية التي تشير الإدارة إلى أنها تتدخل في تطبيق قوانين الهجرة.

وقالت المدعية العامة باميلا بوندي في تصريح صحفي إن: "سياسات المدينة لتوفير ملاذ غير قانوني هي السبب الرئيسي للعنف الذي شهده الأمريكيون في كاليفورنيا، وتطبق ولاية نيويورك على نحو مشابه سياسات توفر ملاذ لمنع اعتقال الأجانب المتواجدين في البلاد بصورة غير شرعية".

ويحظر قانون "حماية محاكمنا" لعام 2020 في نيويورك على مسؤولي الهجرة الاتحاديين القبض على الأشخاص الذين يجيئون للمحاكم ويخرجون منها، أو يتواجدون في المحاكم بسبب إجراءات التقاضي ما لم تكن لديهم مذكرة وقع عليها قاض.