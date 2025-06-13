مصدر أمني لـ يديعوت أحرونوت: نتنياهو وكاتس حددا توقيت الضربة على إيران يوم الإثنين الماضي

فاد مصدر أمني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وقّعا، يوم الإثنين الماضي، أمر رفع حالة التأهب في صفوف الجيش، وذلك بالتنسيق مع رئيس الأركان إيال زامير.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ يديعوت أحرونوت، فقد جرى الاتفاق حينها على توقيت إطلاق العملية العسكرية ضد إيران، وتم تحديد موعد تنفيذها لليلة الجمعة.



وأضاف أن الضربة الجوية على إيران نالت المصادقة النهائية خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية مساء الخميس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة، أن جيش الاحتلال شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، مؤكدًا استهداف منشآت نووية ومراكز عسكرية، على رأسها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وعدد من كبار العلماء والقيادات المرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

واعتبر نتنياهو أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تمثّله إيران، قائلًا: "لن نسمح لمن يدعو إلى فنائنا أن يمتلك القدرة على تنفيذ تهديده. هذه الليلة، ترجمنا أقوالنا إلى أفعال".

أكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، وفريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والعالم محمد طهرانجي رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مطلع في مقابلة مع وكالة "ارنا" صباح الجمعة، أنه يجري وضع خطة للرد الحاسم على الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على طهران وعدة مدن أخرى في البلاد.