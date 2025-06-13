قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تهدف إلى إزالة ما سماه الخطر الإيراني.

وأضاف في كلمة له، مساء الجمعة، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على إيران يفتح الطريق أمام الشعب هناك لتحقيق الحرية بعد استهداف قادة النظام في طهران.

ولفت إلى أن الشعب الإيراني عليه العمل في أن يتحرر من النظام الحالي، معتبرًا أن ما يحدث حاليًّا فرصة للشعب الإيراني للنهوض ونيل الحرية على الوقوف ضد النظام الحاكم هناك وفق زعمه.

وأشار إلى أن النظام الإيراني في مرحلة ضعف غير مسبوقة، لافتًا إلى أن النظام في طهران لا يعرف ما الذي أصابه وما الذي سيأتيه مستقبلا.

ونوه بأن الحرب الحالية ليست ضد الشعب الإيراني، معقبًا وهو يخاطب الشعب الإيراني: «صراعنا ضد عدو مشترك هو النظام».

ولفت إلى إسرائيل وإيران كانت أصدقاء منذ العصور القديمة، وأنه آن الأوان لاستعادة هذه الصداقة.

وبدأت إيران ردها على إسرائيل عبر إطلاق عشرات الصواريخ البالستية في عملية سمتها الوعد الصادق 3.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.