 مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 في قصف إسرائيلي شرقي طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 في قصف إسرائيلي شرقي طهران


نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 6:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 6:48 ص

أفاد التلفزيون الإيراني، صباح الجمعة، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة عشرين آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منطقة نارمك شرقي العاصمة طهران.

ويأتي هذا الهجوم ضمن عملية عسكرية موسعة نفذها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، وشملت سلسلة غارات جوية داخل العمق الإيراني، بالتزامن مع عمليات سرية نفذها جهاز "الموساد"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرّح بأن "الوقت قد حان لشن الهجوم"، مضيفًا أن إسرائيل لا تملك خيارًا آخر سوى التحرك، في إشارة إلى ما وصفه بـ"نقطة اللاعودة" في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربة تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن إسرائيل "لن تسمح لنظام يسعى لإبادتها بامتلاك السلاح القادر على ذلك".

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