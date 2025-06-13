تسلا تعتزم فتح فرعا لها بالمغرب

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الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية أنهت الإجراءات القانونية والإدارية لفتح فرع بالمملكة للبيع والتسويق وتهدف تشييد شبكة من محطات الشحن الكهربائية

أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عن تأسيس فرع لها بالمغرب تحت اسم "تسلا المغرب"، بهدف تعزيز حضورها الإقليمي في المملكة، عبر تسويق سياراتها.

جاء ذلك وفق بيان للشركة، نقل موقع التلفزيون الحكومي المغربي "إس إن آر تي نيوز"، بعض تفاصيله الجمعة.

ولفت البيان إلى أن" الشركة ستفتح أبوابها بالدار البيضاء (غرب) كمقر رئيسي لأنشطتها بالمملكة، برأسمال يبلغ 27.5 مليون درهم (2.75 مليون دولار)".

وأوضح أن الشركة الأمريكية أنهت الإجراءات القانونية والإدارية بالمملكة.

ومن المنتظر أن تعمل الشركة على استيراد وتوزيع وبيع وصيانة السيارات الكهربائية داخل المغرب، بحسب البيان.

وأضاف أن الشركة الأمريكية تعتزم نشر تقنياتها في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها في المملكة.

وأفاد المصدر ذاته أن الشركة تهدف أيضا لتشييد شبكة من محطات الشحن الكهربائية.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة (تسير بالوقود) في السنة.

ولدى المغرب قدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة رياض مزور.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر المقبل، بدء تسويق سيارة "هجينة" مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محرك للوقود ومحرك كهربائي، بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.