إيران لمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي إعلان حرب

وجهت إيران رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي الأخير "على نحو حاسم ومتناسب".

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الجمعة، عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن الهجوم الإسرائيلي على بلاده يمثل "إعلان حرب".

وأضاف عراقجي في رسالته، التي بعثها أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل ستندم على ما سماه "الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبته".

وشنت إسرائيل ضربات جوية، فجر الجمعة، استهدف قيادات عسكرية في إيران بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس، كما طالت الضربات الإسرائيلية منشآت نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.



وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من يوم الجمعة بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران بطلب من طهران، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.