بريطانيا تحث إيران وإسرائيل على التراجع بعد الضربات

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حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "جميع الأطراف على التراجع" بعد ضربات إسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت إسرائيل شنت ضربات على طهران في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة لتؤجج مجددا الخوف من صراع شامل.

وقال ستارمر إن الحكومة حثت "جميع الأطراف على التراجع وتخفيف التوتر بصفة عاجلة" بعد الضربات، مضيفا أن "الوقت قد حان لضبط النفس، والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية".

وذكر أن "التقارير بشأن هذه الضربات مقلقة... والتصعيد لا يخدم أي أحد في المنطقة".

وهدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان اليوم الجمعة بإن إسرائيل ستواجه "عقابا شديدا" على هجومها على البلاد، الذي قتل مسؤولين عسكريين وعلماء بارزين .