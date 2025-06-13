إيران بعد الهجوم الإسرائيلي: لا ينبغي التحدث مع هذا النظام المتوحش إلا بلغة القوة

قالت الحكومة الإيرانية إن الهجمات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة أكدت حاجة طهران إلى تطوير تخصيب اليورانيوم وقدراتها الصاروخية.

وأضافت الحكومة الإيرانية في بيان: أنه "لا ينبغي التحدث مع مثل هذا النظام (الإسرائيلي) المتوحش إلا بلغة القوة"، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت: "أصبح العالم الآن أكثر تفهمًا لإصرار إيران على حقها في التخصيب والتكنولوجيا النووية والقوة الصاروخية".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت بمقتل ستة علماء نوويين إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز باغتيال على شمخاني مستشار المرشد الإيراني