 كوريا الشمالية: إصلاح المدمرة المتضررة وتدشينها في المياه - بوابة الشروق
الجمعة 13 يونيو 2025 4:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية: إصلاح المدمرة المتضررة وتدشينها في المياه

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية

نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 3:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 3:18 ص

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن مدمرتها البحرية الثانية المتضررة تم إصلاحها وتدشينها في المياه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك