تقارير: هجمات إسرائيلية جديدة قرب طهران

أفادت تقارير بوقوع هجمات إسرائيلية جديدة قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، حيث جرى تفعيل الدفاعات الجوية في جنوب المدينة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

كما وردت تقارير أيضا عن وقوع انفجارات في الجزء الغربي من المدينة، بالقرب من حديقة شهيرة وفي ضواحى طهران، التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

ولم تتضح في البداية خلفية الهجمات الجديدة. إلا أنه من المعروف أن المنطقة الواقعة غرب العاصمة تضم منشآت عسكرية، مما يشير إلى أن الهدف ربما كان قاعدة جوية.

وكانت إسرائيل قد نفذت موجات من الغارات الجوية استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر اليوم الجمعة.