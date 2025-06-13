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كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مثيرة بشأن 3 عمليات نفذها الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية بالتزامن مع الهجوم الجوي، فما هي؟

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المصدر الأمني حديثه عن عمليات الثلاث التي نفذها "الموساد" داخل إيران، وهي كالتالي:

1 - عملية وسط إيران

ووفقا للمصدر، نشرت وحدات كوماندوز إسرائيلية أنظمة أسلحة دقيقة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية. وعند بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها بدقة عالية.

2 - عملية لتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية

وزرع "الموساد" أنظمة هجومية وتكنولوجيا متطورة داخل مركبات، التي استخدمت لتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بمجرد بدء الهجوم.

3 - عملية بالطائرات بدون طيار المفخخة

أنشأ "الموساد" قاعدة داخل إيران للطائرات المفخخة، جرى إدخالها مسبقًا. وخلال الهجوم، أُطلقت الطائرات لاستهداف منصات صواريخ أرض-أرض قرب طهران.

هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية باغتيال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسئول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسئولين إيرانيين وعلماء نووي كبار؛ فيما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.

وسمعت انفجارات في أنحاء إيران والعاصمة طهران، وأوردت وكالات إيرانية عن وقوع قتلى وجرحى في عدة مناطق جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أغلقت إيران مجالها الجوي، حتى إشعار آخر، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ تحسباً للرد الإيراني، الذي يتوقعه المسئولون الإسرائيليون "خلال ساعات"، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن "الإسرائيليين قد يضطرون لقضاء فترات طويلة في الملاجئ"، تحسباً للرد الإيراني المنتظر على هجمات تل أبيب.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مكتبه، أن الضربات الإسرائيلية طالت قادة إيرانيين كبار.

ووصف نتنياهو الهجمات التي شنتها تل أبيب على إيران، بأنها "ضربة افتتاحية ناجحة جداً"، معتبراً أن "إسرائيل ستحقق العديد من الإنجازات"، على حد تعبيره.