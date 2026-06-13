أدلى أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، بتصريحات قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في افتتاح مشوار أسود الأطلس بكأس العالم 2026، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض التحدي العالمي.

وقال حكيمي في تصريحات نقلتها شبكة "morocconews" : نحن نعرف مستوى فينيسيوس جونيور، لقد واجهته في عدة مناسبات، وهو لاعب رائع. أشعر بأنني جاهز، وواثق من أننا سنقدم أداءً جيدًا".

وأضاف: "لا يوجد منتخب مرشح بشكل مطلق للفوز بكأس العالم، نعرف قوة المنتخبين، والمباراة ستكون متكافئة للغاية، ونتمنى أن نوفق في استغلال الفرص".

وتحدث نجم المغرب عن الدعم الجماهيري قائلاً: "أنا فخور كوني مغربيًا، ولا أشك في منتخبنا، الدعم الذي يقدمه الجمهور يظهر في كل البطولات، كما رأيناه أمام النرويج بحضور كبير وتضحيات من أجل المنتخب، وأنا واثق من أن هذا الدعم سيتكرر أمام البرازيل أيضًا".

وأوضح حكيمي: "لا أؤمن بالخرافات أو التشاؤم، أؤمن فقط بالعمل الجاد والثقة بالنفس، وفي النهاية كل شيء بيد الله".

وأضاف: "نعرف خصمنا جيدًا وندرك جودة لاعبيه، لكننا نمتلك الجودة أيضًا، يُطلق علينا لقب برازيل إفريقيا ولدينا لاعبون على أعلى مستوى".

واختتم تصريحاته: "سنبذل أقصى ما لدينا في الملعب، من أجل جميع اللاعبين، خاصة زلزولي ونايف أكرد اللذين سيغيبان عن البطولة".