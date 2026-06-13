رئيس الوزراء الباكستاني يرجح إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران في غضون 24 ساعة

رجح رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام. ومع ترجيح إتمام الاتفاق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورًا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل».

وتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، معربًا عن تقديره العميق للشركاء في المنطقة على دعمهم.

واختتم تدوينته بالقول: «نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسًا متينًا لسلام دائم».

وأشارت الولايات المتحدة وإيران أمس الجمعة، إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسئول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص لكن الاتفاق المبدئي يُظهر بوضوح ‌أن بلاده خرجت من الصراع أقوى.

وبعد ساعات من تلك التصريحات، قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل تهديدًا لحركة الملاحة التجارية.

وذكرت مصادر متعددة أن مذكرة التفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وستُجرى لاحقًا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الأساسي لشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على إيران.

وقال المسئول الأمريكي لصحفيين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن الاتفاق يلبي أهداف ترامب الأساسية ويضع المفاوضات «في وضع جيد جدًا».

وأشارت أنباء واردة من مصادر غربية وباكستانية وإيرانية بخصوص مسودة الاقتراح إلى بنود قد تصب في مصلحة إيران، مما أثار انتقادات من ترامب الذي وصف التقارير بأنها غير دقيقة.