خبير عسكري: مؤشرات قوية على اقتراب التفاهم الأمريكي الإيراني رغم استمرار تباين التصريحات

قال العميد الركن المتقاعد منير شحادة، الخبير العسكري اللبناني، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن التسوية، والتي وصفها بأنها «إيجابية للغاية»، تعكس مؤشرات متزايدة على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم مشترك.

وأضاف شحادة، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم استمرار بعض التباينات والتناقضات بشأن تفاصيل الاتفاق المرتقب، فإن المعطيات السياسية والدبلوماسية الراهنة تشير إلى أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع مذكرة تفاهم قد تمهد لاتفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية توحي بأن الاتفاق أصبح «قاب قوسين أو أدنى» من التوقيع.

وأوضح شحادة، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تؤكد تمسك طهران بعدد من المبادئ التي تعتبرها غير قابلة للتنازل، وفي مقدمتها بقاء اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية مع إمكانية تعديل نسب التخصيب تحت إشراف دولي، مشيرا إلى أن هذه الملفات تمثل بالنسبة لإيران خطوطًا حمراء دافعت عنها طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن قضايا إقليمية عدة تظل حاضرة في المشهد التفاوضي، من بينها الوضع في لبنان ومضيق هرمز، موضحًا أن إيران تعتبر أن إدارة المضيق تتم بالتنسيق بينها وبين سلطنة عمان، وأن هذه الملفات تشكل جزءًا من التوازنات الإقليمية التي تحاول الأطراف المختلفة أخذها في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية.

وأشار «شحادة» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى تقديم أي اتفاق باعتباره إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا، لكنه رأى أن عددًا من الأهداف التي طرحتها واشنطن في بداية المواجهة مع إيران لم تتحقق بشكل كامل، سواء ما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني أو الحد من برنامج الصواريخ الباليستية أو إنهاء الدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة، معتبرًا أن أي اتفاق محتمل سيعكس في النهاية توازنات بين مطالب الطرفين أكثر من كونه انتصارًا كاملًا لأي منهما.